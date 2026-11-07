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«Убили» соперниц на блоке и «добили» в атаке». Старший тренер «Заречья» — о победе команды

«Убили» соперниц на блоке и «добили» в атаке». Старший тренер «Заречья» — о победе команды
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Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал победу своей команды в матче с «Динамо-Метар» в 6-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:15, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
06 ноября 2026, пятница. 17:30 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 0
Динамо-Метар
Челябинск
Заречье-Одинцово: Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Тюлина, Багрей, Лазарева, Ястребцева, Младенович, Хабибрахманова, Сперскайте, Бирюкова, Перова
Динамо-Метар: Дементьева, Яргычова, Форналева, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Корягина, Иванкович, Борисова, Архипова, Симонова, Иванкина

«Тщательно готовились к этому матчу. Плюс у нас стали возвращаться на площадку игроки, которые были травмированы: Ольга Бирюкова, Елена Младенович. Надеюсь, вскоре вернутся наша основная связующая и ещё одна диагональная. Сегодня уверенно играли на блоке и в нападении. Можно сказать, доминировали — «убили» соперниц на блоке и «добили» в атаке. Они не знали, что с нами делать.

Команда сейчас возвращается в прежнее русло. И те игроки, которые были травмированы, в скором будущем появятся на площадке. Так бывает, люди получают травмы. Но уже несколько человек вернулись в строй, скоро вернутся и остальные.

Мы сейчас находили выход из всей этой непростой ситуации и справлялись с ней. Что бы ни случилось, мы всегда готовы, уверены в своих действиях и побеждаем», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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