«Убили» соперниц на блоке и «добили» в атаке». Старший тренер «Заречья» — о победе команды

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал победу своей команды в матче с «Динамо-Метар» в 6-м туре женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:15, 25:14).

«Тщательно готовились к этому матчу. Плюс у нас стали возвращаться на площадку игроки, которые были травмированы: Ольга Бирюкова, Елена Младенович. Надеюсь, вскоре вернутся наша основная связующая и ещё одна диагональная. Сегодня уверенно играли на блоке и в нападении. Можно сказать, доминировали — «убили» соперниц на блоке и «добили» в атаке. Они не знали, что с нами делать.

Команда сейчас возвращается в прежнее русло. И те игроки, которые были травмированы, в скором будущем появятся на площадке. Так бывает, люди получают травмы. Но уже несколько человек вернулись в строй, скоро вернутся и остальные.

Мы сейчас находили выход из всей этой непростой ситуации и справлялись с ней. Что бы ни случилось, мы всегда готовы, уверены в своих действиях и побеждаем», – приводит слова Гатина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.