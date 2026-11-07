«Урон всё равно есть». Президент ВФВ — об уровне сборных перед возвращением в Лигу наций

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал об уровне российских сборных по волейболу перед возвращением на международную арену.

«Мы старались максимально задействовать наших игроков, клубы, чтобы не было простоев. Хотя какой-то урон всё равно есть. Но не думаю, что мы сильно отстали.

Я считаю, что мужчины точно остались среди сильнейших. В конце концов, сборная не слишком изменилась по сравнению с периодом, предшествовавшим введению санкций, когда она была на вершине или рядышком с ней, выступала в финале Олимпиады в Токио в 2021 году. В женской есть новые имена. Но эти волейболистки уже хорошо зарекомендовали себя.

В любом случае Лига наций, с которой мы в мае 2027 года начнём возвращаться, примерно покажет уровень», – приводит слова Шевченко «Коммерсантъ».