78 очков набрали россиянки в 7-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 7-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2026/2027. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 78 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Синнадой» со счётом 3:0 (25:10, 25:15, 25:18). Россиянка набрала 10 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой обыграл со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:11) «Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой. Маркова принесла команде 21 очко и стала самым результативным игроком встречи. Лазарева набрала 12 очков.

«Бешикташ» Полины Шемановой со счётом 0:3 (15:25, 16:25, 16:25) уступил «Экзачибаши». Россиянка набрала 11 очков.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 3:0 (31:29, 25:22, 27:25) победил «Манису Буюкшехир». Акимова принесла команде 14 очков.

«Кузейбору» Маргариты Курило обыграл «Арас Карго» со счётом 3:2 (21:25, 25:18, 21:25, 25:20, 15:7). Россиянка набрала три очка.

«Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова, одержал победу над «Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой со счётом 3:2 (16:25, 25:20, 25:20, 19:25, 15:12). Прасолова и Ваганова набрали по три очка, Пипунырова – одно, Асташина не принесла очков команде.

После 7-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой возглавляет турнирную таблицу, «Фенербахче» Федоровцевой занимает второе место, «Тюрк Хава Йоллари» Лазаревой – четвёртое, «Гёзтепе» Асташиной, Прасоловой и Вагановой – пятое, «Галатасарай» Акимовой – седьмое, «Кузейбору» Курило – восьмое, «Бешикташ» Шемановой – 10-е, «Зерен Спор» Пипуныровой – 11-е.