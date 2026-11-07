Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло команду «Тулица» из Тульской области в матче предварительного этапа женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 25:23, 28:30, 15:9).

В следующем туре «Тулица» сыграет с «Протоном» из Саратова. Встреча состоится 13 ноября. Московское «Динамо» сразится с «Уралочкой-НТМК». Их матч пройдёт 12 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.