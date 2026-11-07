Сегодня, 7 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось два матча 6-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 6-й тур. Результаты 7 ноября:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Минчанка» Минск — 3:0 (25:17, 25:20, 25:16);

«Тулица» Тульская область — «Динамо» Москва — 2:3 (25:17, 22:25, 23:25, 30:28, 9:15).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.