Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 8 ноября
Сегодня, 8 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.
Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 6-й тур. Расписание 8 ноября (мск):
- 14:30 — «Оренбуржье» Оренбург — «Газпром-Югра» Сургут;
- 17:00 — «Белогорье» Белгород — «Кузбасс» Кемерово;
- 18:00 — «Динамо» Москва — «Зенит-Казань» Казань.
Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».