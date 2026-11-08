Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 6-й тур. Расписание на 8 ноября (время московское):

15:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Омичка» Омская область;

18:00. «Локомотив К» Калининградская область – «Динамо-Ак Барс» Казань.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.