Брянский объяснил, благодаря чему «Динамо» одолело «Зенит-Казань» в 6-м туре Суперлиги

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в матче 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027 с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:23).

— На площадке играли очень достойные команды, и результат 3:1 не передаёт весь накал матча. Две партии было видно, что соперник адаптировался, хотя нас очень прилично прессинговали на подаче, и тут я хочу поблагодарить команду за то, что они выдержали и выиграли эти сеты. Нервная концовка третьей партии перешла в начало четвёртой, но опять же благодаря командной работе смогли выиграть решающий сет.

— Концовка четвёртого сета стала кульминацией матча. Благодаря чему удалось выйти победителем в очень тяжёлой ситуации?

— Я думаю, что переломным моментом стал выход Антона Сёмышева на подачу, там было несколько защит и реализованных мячей. Это позволило нам сравнять счёт, но и дальше борьба шла очко в очко, хотя в концовке они снова вели с брейком в определённый момент. Очень интересный и напряжённый матч, иначе, наверное, и быть не может, когда встречаются «Динамо» и «Зенит-Казань». Очень приятно было играть при полном зале, нас гнали вперёд, переживали. Благодарен всем пришедшим болельщикам и поздравляю их с победой, — приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.