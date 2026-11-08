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Брянский объяснил, благодаря чему «Динамо» одолело «Зенит-Казань» в 6-м туре Суперлиги

Брянский объяснил, благодаря чему «Динамо» одолело «Зенит-Казань» в 6-м туре Суперлиги
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу в матче 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027 с «Зенитом-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит-Казань: Красильников, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Качуров, Голубев

— На площадке играли очень достойные команды, и результат 3:1 не передаёт весь накал матча. Две партии было видно, что соперник адаптировался, хотя нас очень прилично прессинговали на подаче, и тут я хочу поблагодарить команду за то, что они выдержали и выиграли эти сеты. Нервная концовка третьей партии перешла в начало четвёртой, но опять же благодаря командной работе смогли выиграть решающий сет.

— Концовка четвёртого сета стала кульминацией матча. Благодаря чему удалось выйти победителем в очень тяжёлой ситуации?
— Я думаю, что переломным моментом стал выход Антона Сёмышева на подачу, там было несколько защит и реализованных мячей. Это позволило нам сравнять счёт, но и дальше борьба шла очко в очко, хотя в концовке они снова вели с брейком в определённый момент. Очень интересный и напряжённый матч, иначе, наверное, и быть не может, когда встречаются «Динамо» и «Зенит-Казань». Очень приятно было играть при полном зале, нас гнали вперёд, переживали. Благодарен всем пришедшим болельщикам и поздравляю их с победой, — приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

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