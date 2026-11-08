«Галатасарай» с Акимовой обыграл «Бешикташ» в матче женской лиги Султанлар

Турецкий волейбольный клуб «Галатасарай» обыграл «Бешикташ» в матче женской лиги Султанлар. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 25:18).

24-летняя российская диагональная Вита Акимова набрала 25 очков. Диагональная реализовала 24 из 39 атак (62%), отметилась одним эйсом и завершила матч с показателем полезности +18. У «Бешикташа» самым результативным игроком стала волейболистка с 25 очками — Иман Ндиайе.

Напомним, Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской «Новары», в первом сезоне став лучшим бомбардиром команды. Диагональная начала профессиональную карьеру в системе клуба «Динамо-Ак Барс», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.