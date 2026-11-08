«Они заслуженно победили, надо признать». Вербов — о поражении «Зенита-Казань» от «Динамо»

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал поражение своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках 6-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 18:25, 27:25, 23:25).

«Хорошая игра. Где-то мы отпускали, но затем ценой серьёзных усилий догоняли — и в первой, и где-то во второй. То есть мы по большей части догоняли во всех сетах, за исключением четвёртого. Были все шансы перевести матч на тай-брейк, но из-за своих ошибок в первую очередь и, конечно, очень хорошей защиты «Динамо», которое достало несколько неберущихся мячей и реализовало доигровки, это не получилось. Но мне хочется в большей степени смотреть на нас. Мы не совсем правильно распоряжались шансами. Были тяжёлые мячи, когда мы рисковали, а могли потерпеть, а были хорошие мячи возле сетки, которые нужно было реализовывать, потому что у нас очень хорошие нападающие, которые для этого созданы.

Возможно, мы не самая принимающая команда, но у нас хорошие нападающие. Как мы называем нашу команду — «бей-беги», и сегодня нам не хватило даже этого. Мы допустили девять ошибок в атаке и получили 13 блоков. «Динамо», возможно, самая сильная команда на блоке в нашем чемпионате, но в то же самое время бывают разные блокирования. Мы зачастую с закрытыми глазами пытались проламывать руки, наверное, надеялись, что мяч их сломает, но такого не бывает. Обычно