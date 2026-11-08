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«Фенербахче» с Федоровцевой одержал седьмую победу подряд

«Фенербахче» с Федоровцевой одержал седьмую победу подряд
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Турецкий «Фенербахче», за который выступает россиянка Арина Федоровцева, одержал седьмую победу подряд. В рамках 8-го тура женской лиги Султанлар клуб обыграл «Тюрк Хава Йоллары» на выезде в трёх партиях. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).

Самой результативной в составе победительниц стала 22-летняя россиянка Арина Федоровцева, набравшая 17 очков. Она реализовала 13 из 20 атак (65%), добавила два эйса и два блока, а также показала эффективность приёма 50%. Её показатель полезности составил «+16». У «Тюрк Хава Йоллары» лучшей по результативности стала Анна Лазарева — 16 очков.

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