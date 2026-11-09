Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 6-й тур. Расписание 9 ноября (мск):

18:30 — «Ярославич» Ярославль — МГТУ Москва;

19:00 — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Факел Ямал» Новый Уренгой.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».