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Лучшие моменты матча 6-го тура женской Суперлиги «Локомотив» — Динамо-Ак Барс»

Лучшие моменты матча 6-го тура женской Суперлиги «Локомотив» — Динамо-Ак Барс»
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8 ноября состоялся матч 6-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди женских команд Суперлиги, в котором встречались калининградский «Локомотив» и команда «Динамо-Ак Барс» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) в пользу казанского клуба.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 6-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Насименто, Капустина, Андрианова, Пирайнен, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Карасёва
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча «Локомотив» Калининград — «Динамо-Ак Барс» Казань.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица женской Суперлиги-2026/2027