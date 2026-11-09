Лучшие моменты матча 6-го тура женской Суперлиги «Локомотив» — Динамо-Ак Барс»

8 ноября состоялся матч 6-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди женских команд Суперлиги, в котором встречались калининградский «Локомотив» и команда «Динамо-Ак Барс» из Казани. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) в пользу казанского клуба.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча «Локомотив» Калининград — «Динамо-Ак Барс» Казань.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.