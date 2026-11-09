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Видеообзор победы московского Динамо» над «Зенитом-Казань» в 6-м туре Суперлиги

Видеообзор победы московского Динамо» над «Зенитом-Казань» в 6-м туре Суперлиги
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8 ноября состоялся матч 6-го тура предварительного этапа чемпионата России — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги между московским «Динамо» и казанским клубом «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:23) в пользу москвичей.

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит-Казань: Красильников, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Качуров, Голубев

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи «Динамо» Москва — «Зенит-Казань» Казань в 6-м туре мужской Суперлиги.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-оф