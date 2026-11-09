Видеообзор победы московского Динамо» над «Зенитом-Казань» в 6-м туре Суперлиги

8 ноября состоялся матч 6-го тура предварительного этапа чемпионата России — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги между московским «Динамо» и казанским клубом «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:23) в пользу москвичей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи «Динамо» Москва — «Зенит-Казань» Казань в 6-м туре мужской Суперлиги.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-оф