«Факел Ямал» в пяти партиях вырвал победу над «Динамо-ЛО» в матче мужской Суперлиги

Мужская волейбольная команда «Факел Ямал» в пяти партиях одолела «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:15, 21:25, 25:22, 20:25, 17:15).

В следующем туре «Динамо-ЛО» сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута. Матч состоится 13 ноября. «Факел Ямал» сразится с клубом из Новокуйбышевска «Нова». Встреча пройдёт 14 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».