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Динамо-ЛО — Факел Ямал, результат матча 9 ноября 2026, счёт 2:3, 6-й тур мужской Суперлиги-2026/2027

«Факел Ямал» в пяти партиях вырвал победу над «Динамо-ЛО» в матче мужской Суперлиги
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Мужская волейбольная команда «Факел Ямал» в пяти партиях одолела «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:15, 21:25, 25:22, 20:25, 17:15).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
09 ноября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
Динамо-ЛО: Мельгарехо, Бражнюк, Галимов, Седлачек, Бирюков, Крескин, Захватенков, Андреев, Подребинкин, Чекмизов, Цепков, Червяков, Ищенко, Кузнецов
Факел Ямал: Казаринов, Юринский, Бехтерев, Квочко, Иванов, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Казбанов, Эннс, Пипуныров, Енин

В следующем туре «Динамо-ЛО» сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута. Матч состоится 13 ноября. «Факел Ямал» сразится с клубом из Новокуйбышевска «Нова». Встреча пройдёт 14 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

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