Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись два матча 6-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в понедельник.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 6-й тур. Результаты 9 ноября:

«Ярославич» Ярославль — МГТУ Москва — 3:1 (25:23, 19:25, 25:21, 25:21);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Факел Ямал» — 2:3 (15:25, 25:21, 22:25, 25:20, 15:17).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».