«А мы в этот волейбол не играем». Колодинский – о поражении «Белогорья»

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал поражение своей команды со счётом 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 23:25) в матче с «Кузбассом» в рамках шестого тура мужской Суперлиги.

«На самом деле очень хорошо начали, как-то так ровненько, очко в очко играли и концовку забрали. И как бы ничего не предвещало, можно так сказать.

Наверное, по установке мы где-то просели. Особенно в первой партии было видно, что мы всё выполняли, всё работало. А дальше, наверное, получилось так, что когда отпустили инициативу во второй партии, когда получили «-2», «-3», «-4», и здесь, как мне показалось, погнались за их скоростью, с которой они играют. А мы в этот волейбол не играем. Мы играем в другой, который присущ нам. И получилось так, что отсюда вы