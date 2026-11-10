Зинько – о победе «Кузбасса» над «Белогорьем»: команда прёт, зачем её останавливать?

Главный тренер «Кузбасса» Юрий Зинько оценил победу своей команды в матче с «Белогорьем» в рамках шестого тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:23).

«Сегодня позитивные эмоции меня переполняют. Я настолько был горд за ребят! Мне кажется, они настолько хорошо сегодня отработали, отыграли свободно. Знаете, игра в кайф! Потому что мы знали, что играем против тяжелейшего соперника. Если не ошибаюсь, мы у Белгорода лет шесть не выигрывали у него дома. Не знаю пока, что там по статистике, но за счёт того, что не отпустили Белгород вперёд, за счёт того, что прекрасно отработали на приёме, на своём съёме, мы не дали им шанса разыграться. Мы знаем, что в нестандартах, в любых ралли Белгород очень хорош. И я точно знаю, что они на нас сегодня настраивались.

Перед игрой в раздевалке я сказа