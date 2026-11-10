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Россиянка Толок набрала 31 очко и была признана MVP матча в итальянской Серии А1

Россиянка Толок набрала 31 очко и была признана MVP матча в итальянской Серии А1
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Женский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает 23-летняя российская диагональная Татьяна Толок, одержал победу в матче с «Кунео» в рамках седьмого тура итальянской Серии А1. Встреча завершилась со счётом 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:22).

Толок принесла команде 31 очко и стала самым результативным игроком матча. Она также была признана MVP встречи. В команде-сопернице наибольшее количество очков набрала кубинская диагональная Лисания Марен Графорт, в её активе 15 очков.

После седьмого тура женской Серии А1 «Новара» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Она также занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров турнира, уступая Паоле Эгону.

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