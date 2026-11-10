97 очков набрали россиянки в 8-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 8-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2026/2027. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 97 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:20). Федоровцева набрала 17 очков, как и её одноклубница Мелисса Варгас. Лазарева принесла команде 16 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой обыграл со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:14) «Нилуфер». Маркова принесла команде 22 очка и стала самым результативным игроком встречи.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 25:18) победил «Бешикташ» Полины Шемановой. Акимова принесла команде 25 очков, как и Иман Ндиайе из «Бешикташа», и стала самым результативным игроком встречи. Шеманова набрала 12 очков.

«Кузейбору» Маргариты Курило обыграл «Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой со счётом 3:0 (26:24, 26:24, 25:23). Обе россиянки не выходили на площадку.

«Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова, уступил «Экзачибаши» со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 18:25). Прасолова набрала 6 очков, Ваганова – 8, Асташина – 1.

После 8-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой возглавляет турнирную таблицу, «Фенербахче» Федоровцевой занимает второе место, «Тюрк Хава Йоллари» Лазаревой – пятое, «Кузейбору» Курило – шестое, «Галатасарай» Акимовой – седьмое, «Гёзтепе» Асташиной, Прасоловой и Вагановой – восьмое, «Бешикташ» Шемановой – десятое, «Зерен Спор» Пипуныровой – 11-е.