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Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 10 ноября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 10 ноября
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Сегодня, 10 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр вторника.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 6-й тур. Расписание 10 ноября (мск):

15:00 — «Локомотив» Новосибирск — «Нова» Новокуйбышевск.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Таблица мужской Суперлиги
Календарь мужской Суперлиги
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