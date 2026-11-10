«Локомотив» обыграл «Нову» в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу над «Новой» из Новокуйбышевска в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный этап. 6-й тур, мужчины:

«Локомотив» Новосибирск – «Нова» Новокуйбышевск – 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».