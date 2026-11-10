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«Локомотив» обыграл «Нову» в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги

«Локомотив» обыграл «Нову» в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги
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Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу над «Новой» из Новокуйбышевска в матче 6-го тура предварительного этапа Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
10 ноября 2026, вторник. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Вылков, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Паламар, Йовович, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Никитин, Полочанин, Борило, Машулович, Аршинов

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный этап. 6-й тур, мужчины:

«Локомотив» Новосибирск – «Нова» Новокуйбышевск – 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Таблица мужской Суперлиги
Календарь мужской Суперлиги
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