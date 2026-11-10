Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись два матча 6-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших во вторник.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 6-й тур. Результаты 10 ноября:

«Локомотив» Новосибирск – «Нова» Новокуйбышевск – 3:0 (25:15, 25:21, 25:16).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».