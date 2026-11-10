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Игрок «Ярославича» Ситюк показал оскорбительный жест после победы над МГТУ в Суперлиге

Игрок «Ярославича» Ситюк показал оскорбительный жест после победы над МГТУ в Суперлиге
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Российский волейболист Кирилл Ситюк, выступающий за клуб «Ярославич» из Ярославля на позиции центрального блокирующего, после победы своей команды над московским МГТУ в матче 6-го тура Суперлиги показал в адрес соперника оскорбительный жест. Ситюк несколько раз повторил движение, при котором агрессивно демонстрирует противнику кулак правой руки. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:21, 25:21) в пользу ярославского клуба.

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
09 ноября 2026, понедельник. 18:30 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
3 : 1
МГТУ
Москва
Ярославич: Пятов, Терентьев, Гетман, Кутлунин, Делавари, Поторочин, Папазов, Чивель, Феоктистов, Пискарев, Драгунов, Козлов, Ситюк
МГТУ: Моторыгин, Спирин, Шерпетис, Аношко, Щадилов, Уксусов, Ганенко, Журин, Вишневецкий, Манжосов, Котов, Писарев

Фото: Кадр из трансляции

«Ярославич» после этого 6-го тура имеет в активе девять очков и занимает в турнирной таблице девятое место. МГТУ с момента старта чемпионата в текущем сезоне не выиграл ни одного матча, команда занимает последнее место в таблице.