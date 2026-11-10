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Связующий «Локомотива» Де Чекко высказался о решении выступать за клуб из Новосибирска

Связующий «Локомотива» Де Чекко высказался о решении выступать за клуб из Новосибирска
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Связующий волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск Лучано Де Чекко высказался о своём переходе в команду. Ранее, с 2009 по 2010 год, волейболист выступал за калининградское «Динамо-Янтарь», позднее он продолжил карьеру в Аргентине и ряде стран Европы.

— Лучано, с момента вашего приезда в Новосибирск прошло чуть больше месяца. Можно ли сказать, что вы уже освоились в команде, в городе?
— Вполне. Я достаточно быстро привык к укладу жизни клуба, к самому городу и к своим игровым обязанностям. Учитывая, что прошло совсем немного времени с момента моего приезда, это хороший показатель.

— Почему вы решили перейти именно в «Локомотив»? Что стало решающим фактором?
— Для меня «Локомотив» — невероятный клуб! Все, с кем мне довелось поговорить, отзывались о нём исключительно хорошо, отмечая высокий уровень организации и профессионализма. Большую роль в моём решении сыграли и главный тренер Пламен Константинов, и тренерский штаб, и сами игроки. Именно благодаря им сегодня я здесь, — приводит слова Де Чекко официальный сайт ВК «Локомотив» Новосибирск.

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