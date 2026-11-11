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Аргентинский игрок «Локомотива» ответил, в чём видит сильную сторону российского волейбола

Аргентинский игрок «Локомотива» ответил, в чём видит сильную сторону российского волейбола
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Связующий волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск аргентинец Лучано Де Чекко ответил, в чём видит преимущество российской Суперлиги.

— Российскую Суперлигу традиционно считают одной из сильнейших в мире. В чём, на ваш взгляд, заключается её главное преимущество?
— Уровень любого чемпионата определяется прежде всего игроками, которые в нём выступают. И российская лига, без сомнения, одна из сильнейших в мире. У неё есть собственный стиль, своя игровая философия. Здесь много физически мощных игроков. Мне очень нравится наблюдать за таким волейболом — по крайней мере я получаю от этого настоящее удовольствие, – приводит слова Де Чекко официальный сайт ВК «Локомотив» Новосибирск.

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