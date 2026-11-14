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Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 14 ноября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 14 ноября
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Сегодня, 14 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур. Расписание на 14 ноября (время московское):

16:00. «Оренбуржье» Оренбург – «Зенит» Санкт-Петербург;
17:00. «Нова» Новокуйбышевск – «Факел Ямал» Новый Уренгой;
18:30. «Горький» Нижний Новгород – «Динамо» Москва.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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