Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 7-й тур. Расписание на 15 ноября (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Енисей» Красноярск.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».