Сегодня, 17 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 8-й тур. Расписание 17 ноября:

16:30 — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Протон» Саратов;

18:30 — «Тулица» Тула — «Енисей» Красноярск;

19:00 — «Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область;

19:00 — «Динамо-Ак Барс» Казань — «Омичка» Омская область.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.