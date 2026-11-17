Сегодня, 17 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 8-й тур. Результаты 17 ноября:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Протон» Саратов — 1:3 (21:25, 22:25, 25:16, 21:25);

«Тулица» Тула — «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:14, 25:19, 25:20);

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:1 (25:21, 19:25, 25:17, 25:16);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Омичка» Омская область — 3:0 (25:15, 25:18, 25:19).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.