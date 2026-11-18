Мужской волейбольный клуб «Перуджа» стал обладателем Суперкубка Италии. В финальном матче после двух партий команда под руководством Анджело Лоренцетти уступала «Лубе Чивитанова» со счётом 0:2, но смогла выиграть следующие три сета. Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 22:25, 25:22, 25:22, 15:13).

Самыми результативными игроками финала стали польский доигровщик Камиль Семенюк и бельгийский диагональный Ферре Реджерс. Оба принесли «Перудже» по 16 очков. В проигравшей команде лучшим бомбардиром оказался болгарин Александар Николов, набравший 28 очков.

Для «Перуджи» эта победа стала пятой подряд в Суперкубке Италии. Всего у клуба восемь побед в этом трунире. В прошлом сезоне команда также выиграла национальный чемпионат, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.