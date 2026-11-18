«Фенербахче» Федоровцевой сыграет с командой Лазаревой в 1/4 финала Кубка Турции

Женский волейбольный клуб «Фенербахче», за который играет российская доигровщица Арина Федоровцева, сразится в 1/4 финала Кубка Турции с «Тюрк Хава Йоллари», в составе которого выступает российская диагональная Анна Лазарева. Встреча запланирована на 18 ноября.

На этом этапе также состоится матч между «Галатасараем», где играет Вита Акимова, и «Зерен Спор» в составе с Екатериной Пипуныровой. Встреча пройдёт 19 ноября.

В полуфинал турнира уже прошёл «Вакифбанк» Марины Марковой, обыгравший в четвертьфинале «Нилуфер» со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:13, 25:18).

Напомним, после 9-го тура «Вакифбанк» Марковой возглавляет турнирную таблицу Лиги Султанлар, «Фенербахче» Федоровцевой занимает второе место, «Тюрк Хава Йоллари» Лазаревой – четвёртое, «Галатасарай» Акимовой – пятое, «Зерен Спор» Пипуныровой – 12-е.