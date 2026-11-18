На 49-м году ушёл из жизни старший тренер волейбольного клуба «Динамо» Краснодар Павел Забуслаев, об этом сообщает официальный сайт клуба.

В статусе главного тренера Забуслаев провёл с командой 107 игр в чемпионате и кубке России. Работал как помощник с Авиталом Сэлинджером и Константином Ушаковым. Всего с краснодарским «Динамо» Забуслаев провёл неполных девять сезонов.

Карьеру спортсмена Забуслаев провёл в двух странах, совмещая выступления в классической и пляжной дисциплинах волейбола. Побеждал в чемпионате и Кубке Казахстана, в России выступал за клубы родного региона — «Автомобилист» из Санкт-Петербурга и «Динамо-ЛО».

Забуслаев — победитель молодёжного чемпионата Европы, призёр чемпионатов Азии и России.

Клуб выразил соболезнования родным и близким специалиста, а также его друзьям и коллегам. Похороны пройдут в Санкт-Петербурге.