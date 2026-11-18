Новичок петербургского «Зенита» Маттиа Бонинфанте поделился, какие слова на русском языке он уже успел выучить.

– Маттиа, какие слова или фразы на русском языке ты уже выучил. Какие из них уже выручают тебя на площадке?

– Первые слова, которые я выучил: «привет» и «спасибо». А на площадке чаще всего я использую слово «давай». Что касается фраз, то стараюсь понемногу учить и их, уже могу сказать: «Как тебя зовут?», «Как дела?» и «Откуда ты?» Это очень помогает, когда знакомишься с новыми людьми (улыбается),— сказал Бонинфанте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Волейболист переехал в Россию из Италии. В этом сезоне он стал одним из самых обсуждаемых новичков Суперлиги.