Новичок волейбольной команды «Зенит» СПб Маттиа Бонинфанте ответил, что больше всего удивило его в Санкт-Петербурге.

– Как ты чувствуешь себя в новом для тебя городе? Что удивило тебя больше всего, или, может, есть что-то, к чему ты до сих пор не привык?

– Санкт-Петербург меня действительно удивил, но в положительном смысле. Я уже немного погулял по нему, и должен сказать, что это очень красивый город. Знакомиться с российскими реалиями я начал ещё во время наших первых выездов с командой. Так что адаптация прошла легко, я не испытывал каких-то трудностей и сейчас чувствую себя здесь абсолютно комфортно, — сказал Бонинфанте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.