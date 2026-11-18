Связующий петербургского «Зенита» Маттиа Бонинфанте рассказал о проявлении эмоций на площадке и ответил, насколько в волейболе важен спортивный психолог.

– Ты даёшь волю эмоциям на площадке?

– Не всегда. Я стараюсь оставаться спокойным и сосредоточенным на каждом мяче. Но, конечно, иногда, особенно во время важных моментов, моя эмоциональная часть выходит наружу (улыбается).

– Как ты думаешь, спортивный психолог важен в волейболе?

– Я сам не работаю с психологом, но думаю, что это очень важный инструмент для каждого игрока. Потому что психологический аспект – самый важный в игре. Так что я считаю, это действительно очень важно для игроков, — сказал Бонинфанте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.