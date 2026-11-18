Новичок петербургского «Зенита» Маттиа Бонинфанте назвал бразильского связующего Бруно Резенде образцом для подражания.

– Кто является эталонным связующим для тебя лично? Я имею в виду образец для подражания или кумир из прошлого или настоящего?

– Для меня это всегда был Бруно Резенде, бразильский связующий.

– Почему?

– Это образец того, как нужно вести себя на площадке со своими игроками. И у него эталонный менталитет, который не меняется на протяжении многих лет, — сказал Бонинфанте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Бонинфанте переехал в Россию из Италии. В этом сезоне он стал одним из самых обсуждаемых новичков Суперлиги.