Сегодня, 18 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись матчи 8-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 8-й тур. Результаты 18 ноября:

«Енисей» Красноярск – «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:2 (25:20, 25:23, 23:25, 21:25, 15:10);

«Локомотив» Новосибирск – «Динамо» Москва — 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19);

«Кузбасс» Кемерово – МГТУ Москва — 3:0 (25:19, 25:22, 25:18);

«Нова» Новокуйбышевск – «Газпром-Югра» Сургут — 3:2 (17:25, 19:25, 25:20, 26:24, 15:9);

«Ярославич» Ярославль – «Горький» Нижний Новгород — 3:2 (24:26, 21:25, 30:28, 25:22, 15:9);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Зенит» Санкт-Петербург — 1:3 (19:25, 25:23, 18:25, 20:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».