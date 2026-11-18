Калининградский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в рамках 8-го тура женского чемпионата России среди команд Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 14:25, 25:19).

В следующем туре «Локомотив» сыграет с саратовским «Протоном». Матч состоится 22 ноября. Московское «Динамо» сразится с командой «Динамо-Ак Барс» из Казани. Встреча пройдёт 23 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.