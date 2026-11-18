Сегодня, 18 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 8-й тур. Результаты 18 ноября:

«Динамо» Краснодар — «Минчанка» Минск — 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:11);

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:2 (27:29, 25:18, 18:25, 25:17, 15:11);

«Локомотив» Калининград — «Динамо» Москва — 3:1 (25:21, 25:19, 14:25, 25:19).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.