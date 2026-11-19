Дисциплинарно-этическая комиссия Всероссийской федерации волейбола оштрафовала главного тренера клуба «Горький» из Нижнего Новгорода Андрея Дранишникова на 250 тыс. рублей за «неспортивное поведение».

Первый штраф в размере 50 тыс. рублей специалист получил за использование ненормативной лексики в адрес «официальных лиц матча» во 2-м туре мужской Суперлиги во время встречи его команды с петербургским «Зенитом» 21 октября.

30 октября, в 4-м туре Суперлиги, «Горький» сыграл с «Динамо-ЛО». Дранишников совершил повторное нарушение правил, ударив тренерским планшетом по камере оператора во время тайм-аута, за что получил дополнительно 200 тыс. рублей.