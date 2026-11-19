Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь раскритиковал игру своей команды в матче с саратовским «Протоном» в рамках 8-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:22, 16:25, 25:21).

«Сегодня абсолютно не было никакой дисциплины на подаче. С самого начала матча начали ошибаться в этом элементе вместо того, чтобы подавать по заданию. Когда его выполняешь, нам становится гораздо легче играть. Также наши центральные не могли на блоке закрыть шестую зону, хотя это был наш план сегодня. По мне это тревожный и печальный результат, потому что некоторые игроки уже думают, что они стали игроками и звёздами. А им ещё до этого очень-очень-очень далеко. Не хватает от них большей отдачи и волейбольной жизни для того, чтобы стать настоящими игроками. Поэтому у нас будут такие порывистые матчи, как сегодня.

Таких матчей будет ещё много. Этой команде надо много пройти, набить шишек и сделать выводы. И если эти выводы будут сделаны, эта команда может стать действительно очень суровой. А если эти выводы не будут сделаны, к сожалению, такие игры будут случаться. Это жалко. Я поздравляю Саратов сегодня с победой. Они играли очень чисто дисциплинированно, в отличие от нас, и заслуженно сегодня выиграли матч», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.