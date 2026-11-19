Женский волейбольный клуб «Фенербахче», за который играет российская доигровщица Арина Федоровцева, одержал победу в матче 1/4 финала Кубка Турции. На этом этапе команда обыграла «Тюрк Хава Йоллари», в составе которого выступает российская диагональная Анна Лазарева. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:20).

Самым результативным игроком матча стала Федоровцева. Россиянка набрала 15 очков. Лазарева принесла своей команде 10 очков.

19 ноября за выход в полуфинал турнира сразятся «Галатасарай», где играет Вита Акимова, и «Зерен Спор» в составе с Екатериной Пипуныровой.

В полуфинал турнира также прошёл «Вакифбанк» Марины Марковой, обыгравший в четвертьфинале «Нилуфер» со счётом 3:1 (25:20, 23:25, 25:13, 25:18).