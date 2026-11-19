МВК «Белогорье» из Белгорода одержал победу над МВК «Зенит-Казань» в матче 8-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 26:24) в пользу гостей.

В 9-м туре белгородская команда встретится с МВК «Горький» из Нижнего Новгорода. «Зенит-Казань» в следующем туре сыграет с «Кузбассом» из Кемерова.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».