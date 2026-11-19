«Галатасарай» Акимовой вышел в полуфинал Кубка Турции, обыграв команду другой россиянки

Женский волейбольный клуб «Галатасарай», за который с этого сезона выступает российская диагональная Вита Акимова, вышел в полуфинал Кубка Турции. В 1/4 финала команда обыграла «Зерен Спор» в составе с российской доигровщицей Екатериной Пипуныровой. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:18).

Обе россиянки принесли своим командам по пять очков. Самым результативным игроком встречи стала румынская одноклубница Акимовой Алексия-Иоана Кэруцацу. Она набрала 13 очков.

Напомним, в полуфинал Кубка Турции уже вышли «Вакифбанк» Марины Марковой, «Фенербахче» Арины Федоровцевой и «Экзачибаши».