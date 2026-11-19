Сегодня, 19 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 8-й тур. Результаты 19 ноября:

«Динамо-Урал» Уфа – «Оренбуржье» Оренбург — 1:3 (27:25, 17:25, 12:25, 19:25);

«Зенит-Казань» Казань – «Белогорье» Белгород— 0:3 (23:25, 22:25, 24:26);

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».