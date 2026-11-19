Сикачёв — о поражении «Динамо» в матче с «Локомотивом»: снова вылезает этот брак, «грязь»

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Сикачёв рассказал, по каким причинам его команда уступила калининградскому «Локомотиву» со счётом 1:3 (21:25, 19:25, 25:14, 19:25).

«Опять у нас очень много ошибок. В очередной раз мы спотыкаемся об этот элемент, потому что совершаем множество невынужденных ошибок там, где можно было сыграть чище. Снова вылезает этот брак, «грязь», и этим мы даём преимущество сопернику.