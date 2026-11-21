Московское «Динамо» одолело команду «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в матче 9-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:20, 27:25).

В следующем туре московская команда сыграет с клубом «Газпром-Югра» из Сургута. Матч состоится 25 ноября. «Факел Ямал» встретится с командой «Ярославич» из Ярославля 29 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона женской Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».