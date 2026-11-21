Сегодня, 21 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялись матчи 9-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур. Результаты 21 ноября:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Динамо» Москва — 1:3 (17:25, 25:23, 20:25, 25:27);

«Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск — 2:3 (25:23, 19:25, 25:22, 13:25, 10:15).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».