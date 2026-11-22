Сегодня, 22 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся матчи 9-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 9-й тур. Расписание на 22 ноября (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Ярославич» Ярославль;

16:00. «НОВА» Новокуйбышевск — «Зенит» Санкт-Петербург;

17:00. «Зенит-Казань» Казань — «Кузбасс» Кемерово;

18:00. «МГТУ» Москва — «Динамо-Урал» Уфа;

18:00. «Горький» Нижний Новгород — «Белогорье» Белгород.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего чемпиона Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».